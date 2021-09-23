Bozkurt'ta selden zarar gören eczaneler yeniden hizmete girdi

AA

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Emin, Yeni Sağlık ve Bozkurt eczaneleri, tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı.

Törende konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, açılışların ilçede normalleşmenin güzel tarafı olduğunu belirterek, "İnşallah kısa zamanda ilçemiz eski günlerine dönecek. Bugüne kadar ilçede ücretsiz ilaç sağlayan Türk Eczacıları Birliğine, Bozkurt halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günden itibaren her bir vatandaşımızın yardımına koştular, kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Eczanelerin açılışında, yaklaşık 2 bin kişiye, ilçede geleneksel yapılan etli pilav ve tatlı ikram edildi.