Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Pitt, teşekkür konuşmasını yaptı. Ardından da elinde ödülüyle kulise geçti. Bu sırada drama dalında en iyi kadın oyunu ödülü açıklanıyordu. Pitt, tam kulisteki, salonda olup bitenleri yansıtan ekranın önünden geçerken Jennifer Aniston'ın adının ilan edildiğini duydu. Pitt, bir anda dönüp ekrandan eski eşinin ödül sevincini izledi.