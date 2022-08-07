Brad Pitt’in en iyi 15 filmi

Kibarca Öldürmek (2012)

(Killing Them Softly)

George V. Higgins‘in “Cogan’s Trade” adlı romanından yapılmış bir uyarlama. Filmin yönetmeni Andrew Dominik, yer yer stilize ve şık sahneler çekse de, ayaklarını gerçekliğin zemininde tutmayı tercih eden, işin siyasi ve sosyolojik yanını ihmal etmeyen bir sinemacı. Bu kez siyasi boyutu daha da derinleştirmek için, 70’li yıllarda yazılan romanı ABD başkanlığına yürüyen Obama’nın ulusa sesleniş konuşmaları yaptığı bir döneme taşıyor. Filmdeki karakterler de Obama’nın çağrısıyla adeta kendi krizlerini çözmek için harekete geçiyorlar. Öykü mafyanın yaşadığı bir kriz üzerine kurulu: İki gariban, “cin olmadan cin çarpmaya” kalkan birinin önderliğinde, mafyanın kumar oynattığı bir yeri basıyor. Soygun sonrası, şirket gibi yönetilen mafya, sorunu çözmesi için Cogan (Brad Pitt) adlı birini görevlendiriyor. Çöplerin uçuştuğu, arsız otların boş arsaları sardığı, tenha, yoksul mahalleler ve iç mekânlarda geçiyor film. Filmlerde görmeye alışmadığımız bir Amerika bu: Otel odaları ve şık barlar dışında atmosfer, ekonomik krizin görselleşmiş hali gibi. Karakterler de bu sefaletin, çöküşün bir parçası.