Brad Pitt’in en iyi 15 filmi

Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikastı (2007)

(Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)

Yönetmen Andrew Dominik, Ron Hansen’ın romanından uyarladığı filmde Vahşi Batı’nın ünlü haydutlarından Jesse James’in hayatının son dönemini anlatıyor. Gerçeklik, efsane ve imaj arasındaki ilişkileri keşfe çıkan filmde Brad Pitt, giderek köşeye sıkıştırılsa da suç işlemeyi, hâlâ efsane gibi davranmayı sürdüren mutsuz ve depresif Jesse James’de harika bir performans sergiliyor.