Portekiz'de şampiyon belli oluyor... Son haftaya Sporting Lizbon ile puan puana giren Benfica, 34. hafta maçında Braga ile karşı karşıya geliyor. Gözler Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nda olacak. Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele mücadele öncesinde, Braga- Benfica karşılaşmasının maç saati ve maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağı sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Braga- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...