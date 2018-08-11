Braga - Nacional Madeira karşılaşma önü

Braga ve Nacional Madeira, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Braga son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nacional Madeira son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 768. İddaa'da Braga kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Nacional Madeira kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Braga son haftadaki Angers müsabasında 0-2 yenildi.
Nacional Madeira, Boavista karşılaşmaında 1-0 yenildi.
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