Brasil De Pelotas - CRB maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Brasil De Pelotas, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü CRB takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Brasil De Pelotas 28 puanla 17. sırada, CRB 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Brasil De Pelotas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. CRB son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Brasil De Pelotas kazanır 2.10, berabere biter 2.80, CRB kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Brasil De Pelotas son haftadaki Criciuma müsabasında 3-2 kazandı.

CRB ise America Mineiro karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Brasil De Pelotas, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 10 gol yedi.

CRB, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. CRB, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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