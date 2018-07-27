Brattvag IL - Stjordals Blink rakamlar

Brattvag IL ve Stjordals Blink, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Brattvag IL 10 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Stjordals Blink 16 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Brattvag IL, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stjordals Blink, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 305. İddaa'da Brattvag IL kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Stjordals Blink kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Brattvag IL önceki hafta Strindheim mücadelesinde 2-3 kazandı.

Stjordals Blink, Nardo karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Brattvag IL, 3 gol attı ve 22 gol yedi.

Stjordals Blink ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stjordals Blink, 9 gol atarken 9 gol yedi.

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