ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda Suudi Arabistan'ı da kapsayacak bölge turu ise piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Ziyarette, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle enerji konularının ön planda olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,80 ile 109,77 dolar aralığının direnç, 107,83 ile 106,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.