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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 Temmuz brent petrol fiyatı

Brent petrol varil fiyatı, dünya genelinde ekonomik resesyon endişeleriyle düşüşünü sürdürüyor. Petrol fiyatları, piyasalarda küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğilimine girerken akaryakıt fiyatları indirimini de gündeme geldi. Dün 118,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,8 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından güne düşüşle başladı. İşte, 1 Temmuz brent petrol varil fiyatı...

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  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Brent petrol fiyatı, G7'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım taahhütlerinin küresel piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmasıyla azalış göstermişti. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisi için resesyon endişelerini artırmasıyla birlilkte brent petrol fiyatı düşüşünü sürdürdü.  Dün 113,25 dolara kadar yükselerek günü 109,03 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 azalış gösterdi.
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    1 TEMMUZ BRENT PETROL VARİL FİYATI

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 108,63 dolardan işlem görüyor.

    Dün 113,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 108,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,16 dolardan alıcı buldu.
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde ekonomik resesyon dolayısıyla talep düşüşü yaşanacağı endişeleri etkili oldu.

    Dün dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de açıklanan makroekonomik veriler özellikle ülke ekonomisi için resesyon endişelerini artırdı.

    Petrol fiyatları, arz daralmasına ilişkin endişelere rağmen piyasalarda küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğilimine girdi.
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, mevcut üretim artışına bağlı kalarak petrol üretimini ağustosta günlük 648 bin varil artırma kararı aldı.

    Uzmanlar, söz konusu artışla grubun salgın öncesi üretim seviyelerine geri döndüğünü, Suudi Arabistan gibi yedek üretim kapasitesine sahip üreticilerin bunu kullanıp kullanmayacağının ise piyasaların şimdiki odak noktası olduğunu kaydetti.
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda Suudi Arabistan'ı da kapsayacak bölge turu ise piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Ziyarette, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle enerji konularının ön planda olması bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 108,80 ile 109,77 dolar aralığının direnç, 107,83 ile 106,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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