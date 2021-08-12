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Brent petrolün varil fiyatı 71,25 dolar

Dün 71,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 71,25 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varil fiyatı 71,25 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 71,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,03 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 438 milyon 800 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 50 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) azalışla 227 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna petrol üretimini artırma çağrısı ise piyasalarda arz fazlası endişelerini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

OPEC+, 18 Temmuz'da yapılan 19. Bakanlar Toplantısı'nda, petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

ABD Senatosunun salı günü kabul ettiği 1 trilyon dolarlık altyapı paketi ise ulaşım sistemlerinin genişletilmesi ve inşaat projelerini artırması beklentisiyle fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yükselmesiyle oluşan olumsuz hava da petrol fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,52 ile 71,62 dolar aralığının direnç, 71,35 ile 71,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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