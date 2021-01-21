Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 56,01 dolar

Dün 56,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 56,01 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 56,01 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 56,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısmi düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın ülkede talebin azalacağı endişelerini güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,6 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri de fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 97 milyona yaklaşırken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. ABD, 24,4 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, ABD'deki yeni yönetim, piyasalardaki teşvik paketine ilişkin beklentileri artırarak fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, dün ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden'ın başkanlık görevine başlaması piyasalardaki teşvik paketi beklentilerini de artırdı.

ABD Başkanı Biden, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen da dün Senatonun Finans Komitesinde yaptığı konuşmada salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışacağının sinyalini vermişti.

Brent petrolde teknik olarak 56,32 ile 57,28 dolar aralığının direnç, 55,36 ile 54,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aksa Özbekistan'da yeni bir anlaşma imzaladı
ENERJİAksa'dan Özbekistan'da yeni anlaşma
'Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir'
ENERJİAkkuyu Nükleer A.Ş.'den 'patlama' açıklaması
Akkuyu Nükleer Santrali'nde 11 yıl geride kaldı - Haberler
ENERJİAkkuyu'da 11 yıl geride kaldı
Aygaz ve United Enterprises Bangladeş’in Aygaz'ı için son imzayı attı
ENERJİBangladeş Aygaz'ına ortak oldu
Doğalgaz tüketiminde rekor tazelendi
ENERJİDoğalgazda yeni rekor
Brent petrolün varili 56,34 dolar
ENERJİBrent petrol yeniden 56 doların üstünde
Fatih'in yerine Kanuni görev yapacak
ENERJİFatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
Doğalgaz tüketimi ve arzında rekor - Haberler
ENERJİDoğalgaz tüketimi ve arzında rekor
IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,5 milyon varil artacak
ENERJİIEA: Küresel petrol talebi artacak
Kısıtlamaların yılbaşı elektrik tüketimine etkisi ortaya çıktı
ENERJİSalgın önlemleri elektrik tüketimini düşürdü