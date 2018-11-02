Brentford - Millwall maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Brentford, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Millwall takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 18 puanlı Brentford 16. sırada bulunuyor, Millwall 16 puana sahip ve 18. sırada. Brentford son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Millwall, geride kalan 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Brentford kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Millwall kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Brentford son hafta oynanan Burton Albion maçında 1-1 berabere kaldı.

Millwall ise Hull City karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Brentford, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Brentford, kendi sahasında 14 gol attı, 6 gol yedi.

Millwall, dış sahada 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Millwall 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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