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        Haberler Spor Transfer Brezilya basını duyurdu: Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi! - Futbol Haberleri

        Brezilya basını duyurdu: Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Wesley ismi gündeme gelmişti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Sarı-Lacivertliler genç yıldızın transferinde aşama kaydetti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:28
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler için bir süre önce gündeme gelen Wesley konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

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        Brezilya basınından Esportiva'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki hücumcu için Corinthians arasında transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

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        Wesley'in bu yaz takımdan ayrılacağı aktarılırken, Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğu yazıldı.

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        Daha önce UOL Esporte'nin haberinde ise; sarı lacivertli kulübün, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edilmişti.

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        Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        Corinthians ile 2024'te 39 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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