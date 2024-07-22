Brezilya basını duyurdu: Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Wesley ismi gündeme gelmişti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Sarı-Lacivertliler genç yıldızın transferinde aşama kaydetti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler için bir süre önce gündeme gelen Wesley konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınından Esportiva'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki hücumcu için Corinthians arasında transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Wesley'in bu yaz takımdan ayrılacağı aktarılırken, Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğu yazıldı.
Daha önce UOL Esporte'nin haberinde ise; sarı lacivertli kulübün, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edilmişti.
Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Corinthians ile 2024'te 39 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.