- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Minas Gerais eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 150 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Madencilik şirketi yetkilileri, baraj çöktüğü esnada olay yerinde çoğu işçi 427 kişi olduğu ve bunlardan 279'unun kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.
Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.
İtfaiye ekipleri ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığını açıklamıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu.
Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
ŞİRKETİN BAŞKANI: ÖLEN HALK DEĞİL, BİZİM İŞÇİLER
Barajı işleten şirketin sahibi ölenlerin çoğunun şirket çalışanı olduğunu söyleyerek tepki topladı. Alarm sisteminin neden çalışmadığını açıklayamadı. Aynı şirket 2015’te meydana gelen benzeri felaketin de sorumlusu olarak kabul ediliyor.
Felakete neden olan barajın işletmecisi Vale S.A.’nın başkanı Fbio Schvartsman, Beja Madenindeki barajın yıkıldığını söyledi. Yaşanan felakette ölenlerin pek çoğunun çevre halkından çok kendi çalışanı olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalıştı. Schvartsman; "Bu sefer insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz, Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz" itirafında bulundu.
KAZALARA KARŞI UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMADI
Barajın etkin olmadığı için, malzemelerin makul derecede kuru olduğunu iddia eden Schvartsman, çamur nehrinin uzun mesafelere seyahat etme gücü olmadığını iddia etti. Vale başkanı, kazaların oluşmasını önceden uyaracak siren sisteminin neden çalışmadığını ise açıklayamadı. Bu arada Minas Gerias itfaiyesi 7 ölü ve 150 kaybın olduğunu doğrularken, Brumadinho felaketinde ölenlerin değilde kurtulanların listesini açıklamayı tercih etmesi dikkat çekti.
2015'TEKİ FELAKETİN SORUMLUSU DA AYNI ŞİRKET
Minas Gerais Eyaletinde 5 Kasım 2015’te benzeri bir felaket yaşandı. Mariana kentinde yaşanan felakette 17 kişi öldü. Bento Rodrigues Baraj Felaketi olarak hatırlanan olayın sorumlusu da dün yaşanan felaketin sorumlusu olan Vale S.A şirketinin ve BHP Billiton arasındaki ortak girişim olan Samarco Mineraço SA’ydı.
O felaket sonrasına atıklar, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde bulunan 230 irili ufaklı şehrin su ihtiyacını karşılayan Doce Nehri'ne ulaşmıştı. Atıkların ancak 100 yılda denizden uzaklaşmaya başlayacağı açıklanmıştı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DEMİR ÜRETİCİSİ
Vale S.A., Brezilya merkezli bir metal ve madencilik şirketi. 1942’de kurulan şirket 1997’de özelleştirildi. Merkezi Rio De Janeiro’da bulunan Vale, dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticisi. Vale ayrıca manganez, ferro alaşımlar, bakır, boksit, potaş, kaolin ve kobalt da üretmekte. Şirket 76 binden fazla çalışanıyla, dokuz hidroelektrik santrali ve geniş bir demiryolu, gemi ve liman ağının da işletmecisi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.