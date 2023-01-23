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Brezilya Devlet Başkanı Lula, Kongre baskını sonrasında ordu komutanını görevden aldı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, iki hafta önce başkentte yaşanan ayaklanmanın ardından ülkenin ordu komutanı Julio Cesar de Arruda’yı görevden aldı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Kongre baskını sonrasında ordu komutanını görevden aldı
BBC TÜRKÇE
baskınEPA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, iki hafta önce başkentte yaşanan ayaklanmanın ardından ülkenin ordu komutanı Julio Cesar de Arruda’yı görevden aldı.

Arruda, görevine eski başkan Jair Bolsonaro'nun 1 Ocak’ta koltuğunu Lula’ya devretmesinden hemen önce, 30 Aralık’ta başlamıştı.

Son günlerde çok sayıda askeri yetkiliyi görevden alan Başkan Lula, silahlı kuvvet üyelerinin, protestoculara göz yummuş olmasından şüphelendiğini söylemişti.

Binlerce Bolsonaro destekçisi 8 Ocak’ta başkent Brasilia’da yürüyüşler düzenlemiş, ardından da kamu binalarını basmıştı.

Başkanlık sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarında yaşanan şiddet olaylarında birçok polis memuru yaralanmıştı. Yetkililer yaklaşık bin 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yüksek Mahkeme tarafından yürütülen ve Jair Bolsonaro’nun da dahil edildiği soruşturma kapsamında, olayın nedenleri kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Savcılar, geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinin ardından, seçimin meşruiyetini sorgulayan bir video yayımlayan Bolsonaro’nun, olayları kışkırtmış olabileceğini düşünüyor.

Ancak Bolsonaro, eylemler hakkında herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyledi.

General Arruda, bu hafta başlarında askerleri başkanlık seçimlerinin sonucunu kabul etmeye çağırmıştı.

Ekim 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri, aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro ile Lula’yı karşı karşıya getirdi.

Sert mesajlarla gergin geçen bir seçim kampanyasının ardından, Ocak 2003 ile Aralık 2010 arasında cumhurbaşkanlığı yapan Lula, 31 Ekim'deki ikinci turda Bolsonaro'yu az bir farkla mağlup etti.

Seçimlerde usülsüzlük yapıldığına dair iddialar, ayaklanmada rol almış pek çok Bolsonaro destekçisi için başlıca motivasyon oldu. 2017’de yolsuzluk nedeniyle suçlu bulunan ve suçsuzluğu ispatlanana dek olan süreyi hapiste geçiren Lula’nın yeniden iktidara gelmesi ise Bolsonaro destekçilerinin çoğunun öfkelenmesine neden oldu.

Lula, ayaklanma için doğrudan Bolsonaro’yu suçluyor ancak ordu içerisindeki insanların da olayda parmağı olduğunu belirtiyor.

Daha önce orduda görev yapan Bolsonaro’nun silahlı kuvvetler içerisinde hatrı sayılır bir desteğinin olduğu biliniyor. Lula’nın ordu komutanı ile birlikte devlet başkanlığı güvenliğinde görevli çok sayıda yetkiliyi kovması da, etrafındaki askeri personele duyulacak güveni yeniden inşa etmeye çalışması olarak okunabilir.

Bu fırtınalı başlangıcın ardındansa Lula şimdi iyice kutuplaşmış bir ortamda görevini ifa etmekle karşı karşıya.

Brezilya Savunma Bakanı José Múcio Cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir sayfa açmanın ve ülkenin geleceğine odaklanmanın zamanının geldiğini söyledi. Bir kurum olarak ordunun isyanda yer almadığını da sözlerine ekledi.

Başkan Lula’nın göreve başlama törenine katılmayı reddeden Jair Bolsonaro ABD’nin Florida eyaletine kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan Adalet Bakanı ve Bolsonaro’nun önemli müttefiklerinden Anderson Torres, Brasília'daki binaları korumak üzere çalışan polisi "sabote etmek" suçundan tutuklandı.

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