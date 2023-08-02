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        Haberler Futbol Diğer Brezilya, Jamaika karşısında şoku yaşadı! 1995'ten beri ilk kez Dünya Kupası'na veda etti - Futbol Haberleri

        Brezilya şoku yaşadı! 1995'ten beri ilk kez Dünya Kupası'na veda etti

        Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda; Fransa, Jamaika, İsveç ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi. Brezilya böylece 4 puanla 3. sırada yer alarak 1995'ten bu yana ilk defa grup aşamasını geçemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:10
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        Brezilya şoku yaşadı! 1995'ten beri ilk
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        Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, F ile G gruplarındaki son maçlar oynandı.

        F Grubu'nda Panama'yı 6-3 yenen Fransa, 7 puanla grup lideri olarak tur atladı. Brezilya ile 0-0 berabere kalan Jamaika, 5 puanla 2. oldu ve tarihinde ilk kez gruptan çıktı.

        Brezilya böylece 4 puanla 3. sırada yer alarak 1995'ten bu yana ilk defa grup aşamasını geçemedi.

        G Grubu'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen İsveç, Arjantin'i de 2-0 mağlup ederek 9 puanla zirvenin sahibi oldu.

        Güney Afrika ise 90+2'nci dakikada attığı golle İtalya'yı 3-2 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı. 4 puan toplayan Güney Afrika, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti.

        2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek son 2 takım, yarın H Grubu'nda oynanacak Güney Kore-Almanya ve Fas-Kolombiya maçlarının ardından belli olacak.

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