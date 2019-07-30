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HaberlerFiskosBrezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın İstanbul özlemi - Magazin haberleri

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın İstanbul özlemi

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezmeyi ihmal etmeyen 30 yaşındaki futbolcu, futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı

Josef de Souza

3 sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Ahli'ye transfer olan ve son dönemde Galatasaray'a da transfer olacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Arabistan'a transferi sonrasında her fırsatta Türkiye'ye gelen ve müdavimi olduğu adresleri gezmeyi seven başarılı futbolcu, sezon öncesi soluğu ailesi ile birlikte İstanbul'da aldı.

Souza ve ailesi, gün boyu alışveriş yaptıktan sonra bir restoranda yemek yiyip sonrasında ise çocuk eğlence merkezinde doyasıya eğlendi. Dünyaca ünlü markaların mağazalarını da gezmeyi ihmal etmeyen 30 yaşındaki futbolcu, futbolseverlerin yoğun ilgisi ile de karşılaştı.

 

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