Josef de Souza'dan Falcao paylaşımı!

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan Galatasaray'da orta saha ve forvete yapılacak takviyeler için geri sayım sürerken sosyal medyada flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımla adı anılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, yine Aslan'ın en büyük golcü adayı olan Radamel Falcao'nun Instagram'daki paylaşımının altına "Görüşürüz arkadaşım" yorumunu yaptı. Bu ifade, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken iki yıldızın da Galatasaray'a transferinin yakın olduğu yorumları yapıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri