Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan futbolcunun gelişi merak uyandırdı. Türkiye'ye geleceğini Instagram hesabından duyuran Josef'in gelişi taraftarları heyecanlandırdı.

Havaalanında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Josef, transfer tekliflerini aldığını doğrularken vize işlemleri için İstanbul'da olduğunu belirtti.

Josef'in açıklaması şöyle:

"Türkiye benim ikinci evim. Ailem de burada. Suudi Arabistan'la ilgili bir vize işlemi için buradayım. Transfer teklifleri oluyor ancak sadece takımıma odaklanmış durumdayım. Tekliflerle ilgili herhangi bir takım ismi vermek istemiyorum."