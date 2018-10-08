Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları 63 yaşındaki Bolsonaro'nun ilk sırada yer alacağını gösteriyordu.

Oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı. Buna göre, Bolsonaro yüzde 46, İşçi Partisi'nden Fernando Haddad yüzde 29 oranında oy aldı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro "Yukarıya doğru seyreden bir gidişat içerisindeyiz ve Brezilya halkının sosyalizm ile aralarına mesafe koymak istediklerinden eminiz" demişti.

Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

Siyasi gözlemciler seçimin ikinci tura kalması halinde Bolsanaro'nun İşçi Partisi adayı Fernando Haddad'a karşı şansının düşük olacağı tahmininde bulunuyordu.

6 Eylül'de bir seçim mitingi sırasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Bolsonaro, cumartesi günü hastaneden taburcu edilmişti.

Öte yandan, Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıklamıştı.

Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti.

Pek çok kişi de söylemleri nedeniyle siyasetçiyi 'Brezilyalı Trump' olarak anıyor.

İşçi Partisi adayı Sao Paulolu Fernando Haddad ise, dedesinin 1. Dünya Savaşı sırasında Antakya Ortodoks kilisesi papazlığı yaparken Fransa'ya karşı Osmanlı saflarında yer almasından dolayı 'Osmanlı Torunu' olarak biliniyor. Akademisyen olan Haddad ise 2013'ten 2017'ye kadar So Paulo Belediye Başkanı olarak görevini üstlendi.

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