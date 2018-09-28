Korkulukları kırarak otel odasına girdiler

Olay, gece yarısı Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Elektrik Sokak'ta bulunan bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde hotelin önüne gelen 4 hırsızdan biri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeri girdi. İHA'nın haberine göre, o esnada içeride bulunan biri erkek biri kadın Brezilyalı 2 turist seslere uyandı. Odada çıkan seslere uyanan erkek turist, karşısında hırsızı görünce aralarında arbede yaşandı.

Hırsız ile aralarında yaşanan arbede sonucu Brezilyalı turist gözünden yaralandı. İçeriden turistlerin telefonlarını alan hırsız da tekrar camdan çıkarak kaçtı. Olayın şokunu atlatan turistler bir süre sonra dışarı çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Turistlerin de 1 haftadır İstanbul 'da oldukları ve bugün ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ