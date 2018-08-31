Brighton & Hove Albion - Fulham maçı rakamları

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Brighton & Hove Albion, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Fulham takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Brighton & Hove Albion 3 puanla 12. sırada, Fulham 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Brighton & Hove Albion, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Fulham, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brighton & Hove Albion kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Fulham sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Brighton & Hove Albion önceki hafta Fulham mücadelesinde 1-2 kazandı.

Fulham, Brighton & Hove Albion karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Brighton & Hove Albion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brighton & Hove Albion, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Fulham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fulham, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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