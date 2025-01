Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı

Britney Spears, Instagram'da yaptığı yeni paylaşımında geçmiş travma deneyimi nedeniyle haftada bir at terapisi aldığını açıkladı. 43 yaşındaki pop yıldızı; "Her salı ve cumartesi at terapisi yapıyorum, çünkü insanlar tarafından çok travmatize edildim" ifadesini kullandı.

At destekli terapi, bir ruh sağlığı uzmanının bir at uzmanıyla çalıştığı bir ekip çalışması olarak veriliyor. At destekli terapiye katılan danışanlar genellikle duygusal veya davranışsal sorunlar için yardım arayan kişiler oluyor.

Bu terapide, biniciliği öğrenmekten çok hayvanlara bakmayı öğrenmeye odaklanılıyor. Atlarla çalışmak, bilişsel davranışçı terapi ve deneyimsel terapi gibi yöntemlerle birlikte gerçekleşiyor.