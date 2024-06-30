Britney Spears kamera karşısında dans etmekten vazgeçmiyor

OLAYLI GECE

Britney Spears, mayıs ayı başında Los Angeles'taki bir otelden çıplak halde, battaniyeye sarılı olarak kapı dışarı edilmişti. Onun için bir de kapıda ambulas hazır edilmişti.

Erkek arkadaşıyla kavga edip sinir krizi geçirdiği ve ardından otel çalışanlarıyla müşterilerini de taciz ettiği ileri sürülen ünlü popçu, iddiaları reddettiği açıklamalar yapmıştı.

Otel çıkışındaki dağınık görüntüsü, 2008'de geçirdiği sinir krizi anını hatırlatmıştı.