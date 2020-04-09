Brokoli Graten nasıl yapılır? Sağlık için önemli lifler içeren brokoliyi fırında pişirildiğinde daha bir lezzetli yemesi daha bir keyifli olur.
Brokoli Graten Malzemeler:
• 1 küçük boy Brokoli
• 1 küçük boy Karnabahar
• 2 orta boy Havuç
• 3-4 Patates
Beşamel sosu;
• 3 su bardağı süt
• 2 yemek kaşığı tepeleme un
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı karabiber
• Muskat
• 1 tatlı kaşığı tuz
Üzerine;
• Rendelenmiş kaşar peyniri
Brokoli Graten Yapılışı;
• Bütün sebzeleri haşlayalım. Suyunu süzüp soğuması için borcama alalım.
• Beşamel sos için; tereyağını tavada eritelim. Un kokusu çıkana kavurun. Sütü azar azar dökelim topaklanmaması için karıştırarak pişelim karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alalım.
• Ocaktan aldığımız beşamel sosu sebzelerin üzerine dökelim.
• Üzerlerine kaşar peyniri rendeleyip. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızara kadar pişerilim.
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