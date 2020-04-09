Brokoli Graten nasıl yapılır? Sağlık için önemli lifler içeren brokoliyi fırında pişirildiğinde daha bir lezzetli yemesi daha bir keyifli olur.

Brokoli Graten Malzemeler:

• 1 küçük boy Brokoli

• 1 küçük boy Karnabahar

• 2 orta boy Havuç

• 3-4 Patates

Beşamel sosu;

• 3 su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı tepeleme un

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 çay kaşığı karabiber

• Muskat

• 1 tatlı kaşığı tuz

Üzerine;

• Rendelenmiş kaşar peyniri

Brokoli Graten Yapılışı;

• Bütün sebzeleri haşlayalım. Suyunu süzüp soğuması için borcama alalım.

• Beşamel sos için; tereyağını tavada eritelim. Un kokusu çıkana kavurun. Sütü azar azar dökelim topaklanmaması için karıştırarak pişelim karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alalım.

• Ocaktan aldığımız beşamel sosu sebzelerin üzerine dökelim.

• Üzerlerine kaşar peyniri rendeleyip. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızara kadar pişerilim.