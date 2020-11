Toprağın tüm vitamin ve minerallerini barındırdığından oldukça güçlü bir besin kaynağıdır. A vitamini, C vitamini yanı sıra folik asit, lif kalsiyum, sülfür ve antioksidan bakımından zengindir. Ayrıca; brokoli suyunun bin bir derde deva olduğunu bu yüzden ay da üç defa tüketilmesini öneriyor.

Brokolinin Faydaları Nelerdir?

K vitamini kaynağı olan brokoli beyin sağlığını da destekler. K vitamini beynin kabiliyet ve kavrama bölümünü güçlendirerek. Unutkanlığı bunun yanı sıra stres ve depresyon oranını da azaltır. Uzmanlar düzenli tüketilen brokolinin ileri yaşlarda görülen hafıza kaybını da yüzde 80 azalttığı görülmüştür.

K vitamini ve B vitamini içeren brokoli; cildi her türlü zararlı hücrelere karşı korur. Elastik yapısını güçlendirerek yaşlanmayı ve kırışıklıkları önler.

Brokolinin içeriğinde bulunan biyoaktif bileşikler vücudun antioksidan kapasitesini arttırır, antimikrobiyal etkiler gösterir ve böbrek, prostat, idrar kesesi, akciğer ve rektum kanseri riskini azaltır ve büyümüş tümörlerin gerilemesine katkı sağlar. Brokolide yeterli miktarda folat (B9 vitamini) alınmasıyla, kolon, mide, pankreatik ve servikal kanserlere karşı koruma sağlamada umut vericidir. Brokoli de bulunan bir bileşik olan sülforafan vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırmasıyla özellikle göğüs, rahim ve kolon kanseri için yararlıdır.

Brokoli, K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri güçlü tutar. C vitamini ve kalsiyum ve kemferol, periodontal, dişler ve onları çevreleyen dokuların olumlu etkiler. Yeterli miktarda K vitamini tüketmek kalsiyum emilimini artırır ve kemik sağlığını iyileştirir. Bir fincan kıyılmış brokoli günlük ihtiyacın tamamına ve günlük kalsiyum ihtiyacının yarıya yakınını sağlar. Ayrıca K vitamini, kolin ile birlikte biliş ve hafızayı artırmaya yardımcı olur.

Brokoli gibi doğal lifli besinler yiyecekleri tüketmek, bağırsak sağlığını destekler, kabızlığı önler, insülin duyarlılığını arttırır ve kolon kanseri riskini azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemini korur ve iltihaplanmayı önlemede rol alır. Uygun lif, safra ve dışkı yoluyla günlük toksin atılımı için çok önemli olan düzenliliği destekler. Brokoli içinde bulunan magnezyum ve vitaminler asitliği iyileştirir, besinlerin uygun sindirimi ve emilimini kolaylaştırır, iltihabı azaltarak mideyi rahatlatır. Brokolide bulunan kemferol bileşiği bağırsaklarda sağlıklı bakteri düzeylerini korumaya ve mide astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Brokolide bulunan antioksidanlar genel kalp krizi riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler. Sülforafan ve glukorafanin bileşikleri bağırsaktaki safra asitlerine bağlanarak kötü kolesterol (LDL) seviyelerini azaltır ve kalbin normal çalışmasına destek olur. Yükselmiş, “kötü” kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kalp hastalığı için yarattığı olumsuz risk faktörlerinin önlenmesinde etkindir. İçerdiği bol miktarda potasyum ve C vitamini oksijen yetersizliğine bağlı oluşan kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

İçeriğinde bol miktarda krom bulunan brokoli, sağlıklı insülin salımına yardımcı olur ve böylece kan şekeri kontrolünü düzenler. Brokoli filizlerinin tip 2 diyabetik hastalarda insülin dengesini düzenlediği ileri sürülmüştür. Brokolide bulunan, kükürt ve amino asitlerin varlığı (C vitaminiyle birlikte) brokoliyi çok iyi bir kan temizleyici ve ürik asit gibi serbest radikaller ile toksinlerin atılmasına yardımcı bir besin yapmaktadır. Brokoli, kan dolaşımını rahatlatır ve libidoyu



yükseltir. Demir ve protein açısından zengin olan brokoli anemi gelişimini önler ve anemi sorunu olanlar için çok faydalıdır.

Brokolide bulunan bileşik ve vitaminler göz sağlık için çok faydalıdır. Lutein ve zeaksantin yaşa bağlı göz rahatsızlıklarının önlenmesi ile ilişkilidir. A vitamini eksikliği gece körlüğüne neden olabilir ve brokoli vücutta A vitamini haline dönüştürülen beta-karoten içerir.Bu maddeler, gözlerin maküler dejenerasyonu ve kataraktlara karşı korunmasını sağlarken radyasyonun neden olduğu hasarı da onarırlar. Yapılan bir araştırma brokoli’nin beta-karoten bakımından zengin içeriğinin Amyotrofik Lateral Sklerozun (ALS) hastalığına yakalanma olasılığını azalttığını göstermiştir.

Bol miktarda C vitamini içeren Brokoli, bağışıklık sistemi destekler ve alerji belirtilerini önler. C vitamini, cilt için ana destek sistemi olan kolajen oluşumunda gereklidir. Brokoli içerisindeki biyoaktif bileşikleri cilt kanserine yol açan UV radyasyon hasarına karşı koruyucudur. A ve C vitaminleri sağlıklı saçlar için gereken vitaminlerdir. Bir fincan brokoli günlük C vitaminin ihtiyacının %84’ünü karşılar.