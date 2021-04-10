"DİP BOYAM GELDİ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki model, makyajsız halini yayınladı.

Ayrıca dip boyasının geldiğini de belirten Brooklyn Decker, henüz hazır olmasa da gri saçlarını sevdiğini ancak gelecek hafta boyatacağını sözlerine ekledi.