Bruce Willis'in kızı Rumer Willis: Babam konuşma yeteneğini kaybediyor

Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, uzun süredir hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Sağlık durumuyla ilgili son bilgileri, kızları, eşi Emma Heming ya da iyi ilişkisini halen sürdürdüğü eski eşi Demi Moore paylaşıyor.

Rumer Willis - Bruce Willis

Sağlık durumu nedeniyle 2022’de oyunculuğu bırakan 70 yaşındaki aksiyon yıldızının Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, Babalar Günü’nde duygusal bir mesaj yayımladı. Anne ve babası gibi oyunculuk yapan 36 yaşındaki Rumer, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün zor bir gün. Seninle konuşmak ve hayatımda olup bitenleri anlatmak göğsümde derin bir acı yaratıyor” dedi.

Bruce Willis'in Demi Moore'dan olan kızları Rumer, Scout ve Tallulah

REKLAM

“Keşke bana hâlâ hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim ama biliyorum ki üzülmemi istemezsin" diyen Rumer Willis; "Bu yüzden hâlâ seninle olduğum için ne kadar şanslı olduğumu kendime hatırlatacağım” ifadesini kullandı.