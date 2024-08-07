Aile Destek Programı uzatıldı! Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı ne zaman hesaba yatacak?
12 aylık bir program olarak planlanan Aile Destek Programı, Temmuz itibarıyla sona ermişti. 4 milyon hanenin yararlandığı programın yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklandı ve Ağustos ödemeleri için tarih verildi. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ağustos ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, Aile Destek Ağustos ödeme tarihi....
2022 yılından beri süregelen Aile Destek Programı, bu sene için bir kez daha uzatıldı ve yıl sonuna kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Memurlar hariç emekliler, dul, yetim ve mevsimlik işçilerin yararlanabildiği programda gözler Ağustos ayı ödemelerine döndü. Peki, 2024 Ağustos Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaba atacak? İşte, merak edilen tarih...
BU AY AİLE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK MI?
En son Temmuz ayında yapılan Aile Destek ödemeleri devam ediyor. Buna göre; 9 Ağustos'ta ödeme vatandaşların hesabına aktarılacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI 88 MİLYARI AŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:
"Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."