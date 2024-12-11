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        Trafiğe kapalı caddede araç seyri ve otopark tepkisi!

        Eskişehir'de araç trafiğine kapalı olan caddede üzerindeki araç seyri ve otoparkları vatandaşın tepkisini çekiyor. Kural tanımaz sürücülerin tramvay ve yayaların güvenliğini tehlikeye soktuğunu ifade eden vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını istiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:57
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        Bu cadde araç trafiğine kapalı!
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        Eskişehir'de araç trafiğine kapalı olan caddede seyreden veya otopark gibi kullanan duyarsız sürücüler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

        İHA'nın haberine göre, kentin en işlek noktalarından birisi olan ve tam ortasından iki hatlı tramvay yolu geçen İki Eylül Caddesi'nin araç trafiğine kapalı olduğu biliniyor.

        Yayaların yoğunlukta olduğu bölgede bahsi geçen kuralın sıkça ihlal ettiği görülürken, duyarsız sürücüler caddede hem seyrediyor hem de boş yerleri otopark gibi kullanıyor.

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        Zaman zaman trafik ekiplerinin denetim yapmasına ve başta motosikletler olmak üzere diğer araçlara ceza uygulanmasına rağmen tramvay ve yaya güvenliği tehlikeye sokan durum devam ediyor.

        Sürücülerin ceza yeme riskini göze alarak yasaklı yolu sıkça kullanmasına ve araçlarını park etmesine tepkili olan vatandaşlar, yetkili kurumların daha sık denetim yapmasını istiyor.

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        #iki eylül caddesi
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