Bu cadde araç trafiğine kapalı!

Eskişehir'de araç trafiğine kapalı olan caddede seyreden veya otopark gibi kullanan duyarsız sürücüler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre, kentin en işlek noktalarından birisi olan ve tam ortasından iki hatlı tramvay yolu geçen İki Eylül Caddesi'nin araç trafiğine kapalı olduğu biliniyor.

Yayaların yoğunlukta olduğu bölgede bahsi geçen kuralın sıkça ihlal ettiği görülürken, duyarsız sürücüler caddede hem seyrediyor hem de boş yerleri otopark gibi kullanıyor.