Bu diziler kaçmaz! 77. Emmy Ödülleri'nden zaferle dönen birbirinden başarılı yapımlar!
77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy'ler, bu yıl da izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımları taçlandırdı. "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" gibi yapımlar öne çıkarken, oyunculuk kategorilerinde de sürpriz isimler büyük ödülleri kucakladı. İşte şans verebileceğiniz Emmy ödüllü o yapımlar!
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak görülen Emmy Ödülleri, 77. kez sahiplerini buldu. Bu yılın kazananları arasında hem sürükleyici dramalar hem de kahkahalarla dolu komediler yer aldı. Seyircilerin merakla beklediği törende, ödüller unutulmaz performanslara ve dikkat çekici senaryolara gitti. İşte o yapımlar!
EN İYİ DRAMA DİZİSİ: “THE PITT”
HBO Max yapımı “The Pitt”, bu yılın en iyi drama dizisi seçilerek gecenin en büyük ödüllerinden birini kazandı. Çarpıcı senaryosu, güçlü karakterleri ve derin toplumsal analizleriyle dikkat çeken dizi, drama türünde izleyicilerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: “THE STUDIO”
Apple TV+’ın iddialı yapımı “The Studio”, En İyi Komedi Dizisi ödülüyle geceye damgasını vurdu. Hem eğlenceli hem de zeka dolu senaryosuyla öne çıkan yapım, mizah anlayışı ve karakter derinliğiyle izleyicilere farklı bir komedi deneyimi sunuyor.
EN İYİ MİNİ DİZİ: “ADOLESCENCE”
Netflix’in mini dizi kategorisindeki başarılı yapımı “Adolescence”, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı. Ergenlik döneminin sancılarını ve toplumsal baskıları etkileyici bir dille aktaran dizi, ödülü hak eden yapımlar arasında başı çekiyor.
OYUNCULUK ÖDÜLLERİ
Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Severance” ile Britt Lower kazandı. Komedi dalında ise usta oyuncu Jean Smart, “Hacks” dizisindeki performansıyla bir kez daha kalitesini kanıtladı.
Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü, “The Penguin”deki unutulmaz performansıyla Cristin Milioti’ye gitti.