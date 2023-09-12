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        Haberler Televizyon Bu filmlerin sonunu asla tahmin edemeyeceksiniz! İşte beklenmedik sonu olan yapımlar!

        Bu filmlerin sonunu asla tahmin edemeyeceksiniz! İşte beklenmedik sonu olan yapımlar!

        Sinemanın büyülü dünyasında, izleyiciyi köşeye sıkıştıran ve sonunu kestirmeyi neredeyse imkansız kılan filmler her zaman büyük bir ilgi uyandırmıştır. İşte, sizi şaşırtacak ve sıkı bir tahminciyi bile zorlayacak beklenmedik sonlara sahip 10 film...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:10
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        1

        Gone Girl (2014) / IMDb: 8.1 - Yönetmen: David Fincher

        Bir adam, eşi gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda medyanın merceği altına girer. Masumiyeti sorgulanan bu adam, herkesin gözünün üzerinde olduğunu fark ederken, hayatı bir dönüm noktasına sürüklenir.

        2

        Oldboy - 2013 / IMDb: 5.8 - Yönetmen: Spike Lee

        Joe Doucett kaçırılır ve dış dünyayla hiçbir iletişiminin olmadığı karanlık bir yere götürülür. Bu karanlık mahsende neden kaçırıldığını dahi bilmeden yirmi yıl boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmamışken televizyondan gösterilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak arandığını öğrenir ve günü gelip dışarı çıktığında öncelikli amacı karısının katillerini ve kendini kaçıranları bulup esaslı bir intikam almaktır.

        3

        10 Cloverfield Lane (2016) - IMDb: 7.2 - Yönetmen: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

        Genç bir kadın, bir trafik kazasının ardından gözlerini açar ve kendini yer altında, bir adam tarafından hapsedilmiş olarak bulur. Adam, kararlılıkla dünyanın yaşanmaz bir hale geldiğini iddia eder ve genç kadını bu gerçeği kabul etmeye zorlar.

        4

        Predestination (2014) - IMDb: 7.4 - Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig

        Üstün yeteneklere sahip bir istihbarat ajanı, son görevinde peşinde koştuğu tek suçluyla yüzleşmek üzere. Bu kovalamaca, aşk, kader, kimlik ve zaman yolculuğu gibi sıradışı temaların benzersiz ve akıl almaz bir keşfine dönüşüyor, izleyiciyi sürprizlerle dolu bir yolculuğa davet ediyor.

        5

        Perfume: The Story of a Murderer (2006) - IMDb: 7.5 - Yönetmen: Tom Tykwer

        Doğuştan gelen olağanüstü bir koku alma yeteneğiyle donatılan Jean-Baptiste Grenouille, dünyanın en eşsiz parfümünü yaratır. Ancak nihai kokuyu arayışı, karanlık bir dönemeç alır ve işler karmaşık bir hal alır.

        6

        The Sixth Sense (Altıncı His) 1999 - IMDb: 8.2 - Yönetmen: M. Night Shyamalan

        Çocuk psikoterapisti Malcolm Crowe, ölülerle iletişim kurabilen ve onlara yardım etmeye çalışan Cole adında bir genç hastasını tedavi etmek için göreve başlar. Bu süreçte, Cole, Malcolm'un hayatta iken tam anlamıyla iletişim kuramadığı ve barışamadığı karısıyla ona yardımcı olur.

        7

        Başlangıç (Inception) 2010 / IMDb: 8.8 - Yönetmen: Christopher Nolan

        Rüya anında bilinçaltındaki sırları çalmakta uzman olan Cobb ve ekibinin daha da zor bir görevi vardır. Bu defa bir fikri çalmak değil onu bilinçaltına yerleştirmektir.

        8

        Prestij (The Prestige) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan

        Robert Angier ve Alfred Borden birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışan iki rakip sihirbazdır. Alfred'in yaptığı bir gösterinin sırrını çözmeye çalışan Robert bunu takıntı haline getirir ve gittikçe trajik olaylar meydana gelir.

        9

        Akıl Defteri (Memento) 2000 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan

        Leonard Shelby dışarıdan bakıldığında işadamı gibi görünse de aslında hayatını karısına tecavüz edip öldüren kişiyi bulmak için adamıştır. Ancak Leonard’ın çok nadir rastlanan ve tedavisi olmayan bir tür hafıza kaybı problemi vardır.

        10

        The Mist (2007) / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Frank Darabont

        Sakin bir kasaba, dehşet verici bir fırtına tarafından harap edilirken, aç gözlü yaratıklar da serbest bırakılır. Hayatta kalmak için bir araya gelen bir grup insan, bir süpermarketin içinde sığınır ve korku dolu bir mücadeleye başlar.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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