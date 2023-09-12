Haberler Televizyon Bu filmlerin sonunu asla tahmin edemeyeceksiniz! İşte beklenmedik sonu olan yapımlar!

Bu filmlerin sonunu asla tahmin edemeyeceksiniz! İşte beklenmedik sonu olan yapımlar! Sinemanın büyülü dünyasında, izleyiciyi köşeye sıkıştıran ve sonunu kestirmeyi neredeyse imkansız kılan filmler her zaman büyük bir ilgi uyandırmıştır. İşte, sizi şaşırtacak ve sıkı bir tahminciyi bile zorlayacak beklenmedik sonlara sahip 10 film... Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:10 facebook

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Gone Girl (2014) / IMDb: 8.1 - Yönetmen: David Fincher Bir adam, eşi gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda medyanın merceği altına girer. Masumiyeti sorgulanan bu adam, herkesin gözünün üzerinde olduğunu fark ederken, hayatı bir dönüm noktasına sürüklenir.

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Oldboy - 2013 / IMDb: 5.8 - Yönetmen: Spike Lee Joe Doucett kaçırılır ve dış dünyayla hiçbir iletişiminin olmadığı karanlık bir yere götürülür. Bu karanlık mahsende neden kaçırıldığını dahi bilmeden yirmi yıl boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmamışken televizyondan gösterilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak arandığını öğrenir ve günü gelip dışarı çıktığında öncelikli amacı karısının katillerini ve kendini kaçıranları bulup esaslı bir intikam almaktır.