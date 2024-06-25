Bu hafta sonu Adalar'da Caz var

İstanbul’u festivaller kenti yapma çabasıyla, şehrin en merkezi noktasından en ücra köşesine kadar her yerinde yaptığı ekonomik, kültürel ve turizm odaklı değerlendirmelerin ardından bölgelere özgü festivaller ve etkinlikler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Adalar’da Caz”, bu yıl yeniden İstanbullularla buluşuyor. “Her yerde, herkes için sanat” mottosuyla yola çıkan İBB Kültür, 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde ikincisi düzenlenen “Adalar’da Caz” ile Marmara Denizi’nin ortasında, İstanbul’un iki yakasına da uzaktan göz kırpan Prens Adaları’nda bir kez daha unutulmaz bir festivale imza atacak.

REKLAM Elif Çağlar Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yazın keyfini caz müzikle çıkaracağı “Adalar’da Caz”, Büyükada Taş Mektep ve Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’da bulunan Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerde birbirinden güçlü isimleri ağırlayacak. Festival kapsamında Sarp Maden, İsmail Tunçbilek, Elif Çağlar Jazz&Groove, Afroloji, Arto Tunçboyacıyan 1 To 3, Mustafa İpekçioğlu Miquartet, What Da Funk, İlhan Erşahin, Duende - Erdem Sökmen & Nağme Yarkın & Hasan Meten, Deli Bakkal ve Alice Francis, Büyükada’da sahne alacaklar. Burgazada’da Barış Doğukan Yazıcı Quartet, Korhan Futacı, Can Su Aslan ve Manuş-u Âlâ’nın; Heybeliada’da Onur Ataman Trio, Şenova Ülker Quartet, Baturay Yarkın Trio Feat. Nağme Yarkın ve Ateş Tezer Trio’nun sahne alacağı festivalde Kınalıada’nın konukları ise Çağıl Kaya, İmer Demirer Quartet, Tolga Şanlı Power Trio ve KAPIKO olacak.

REKLAM Çağıl Kaya Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerde ise dört gün boyunca Bestem Yuvarlak Jazz Quintet, Ayşenur Çınar Duo, Esra Gürçay Duo, Hot Shots Jazz Band, Gizem Gündoğdu Trio, Kaan Arslan Co., DJ The Diplobrat, Kamucan Yalçın & Friends, Elif Çohaz Duo, Gizem Ekiz Duo, Nisan Biçer Duo ve DJ Yakuza İstanbullularla buluşacak. “Adalar’da Caz” konserlerin yanı sıra BüyükadaTaş Mektep’te yetişkinler için Street Jazz ve çocuklar için Solo Jazz atölyeleriyle Yüksel Aksu, Seren Yüce, Cenk Erdoğan ve Erdem Özkan’ın gerçekleştireceği “Caz Müziğinin Yön Verdiği Filmler” başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Sarp Maden Kültür-sanatı sadece şehrin merkezine indirgemeyip tüm İstanbul’a yayan ve bunu yaparken de bölgenin dinamiklerini göz önünde bulunduran İBB Kültür’ün düzenlediği “Adalar’da Caz”ın ve İBB’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. REKLAM Korhan Futacı PROGRAM 27 Haziran Perşembe 14.10 Elif Çohaz Duo / Bostancı İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 15.10) 15.30 Gizem Gündoğdu Trio / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30)

16.00 Bestem Yuvarlak Jazz Quintet / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55) 18.30 Sarp Maden 4 / Büyükada Taş Mektep 20.00 İsmail Tunçbilek / Büyükada Atatürk Meydanı 21.00 Elif Çağlar Jazz & Groove / Büyükada Atatürk Meydanı 28 Haziran Cuma 14.10 Gizem Ekiz Duo / Bostancı İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 15.10) 15.30 Kaan Arslan Co. / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30) 16.00 Ayşenur Çınar Duo / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55) 18.00 Yetişkinler İçin Street Jazz Atölyesi / Büyükada Taş Mektep

19.30 Afroloji / Büyükada Atatürk Meydanı 20.30 Arto Tunçboyacıyan 1 To 3 / Büyükada Atatürk Meydanı REKLAM İlhan Erşahin 29 Haziran Cumartesi 14.10 Nisan Biçer Duo / Bostancı İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 15.10) 15.30 DJ The Diplobrat / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30) 16.00 Esra Gürçay Duo / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55) 14.30 Çocuklar İçin Solo Jazz Atölyesi / BüyükadaTaş Mektep 16.00 Mustafa İpekçioğlu Miquartet (Saz-Caz) / Büyükada Taş Mektep 20.30 What Da Funk / Büyükada Atatürk Meydanı

21.30 İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions / Büyükada Atatürk Meydanı 18.30 Barış Doğukan Yazıcı Quartet / Burgazada Eskiİskele Meydanı 19.30 Korhan Futacı / Burgazada Eski İskele Meydanı 19.30 Onur Ataman Trio / Heybeliada Pazar Yeri 20.30 Şenova Ülker Quartet / Heybeliada Pazar Yeri 17.30 Çağıl Kaya / Kınalıada İskele Meydanı 18.30 İmer Demirer Quartet / Kınalıada İskele Meydanı REKLAM 30 Haziran Pazar 14.10 DJ Yakuza / Bostancı İskelesi (Adalar VapuruKalkış Saati: 15.10) 15.30 Kamucan Yalçın & Friends / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30)

16.00 Hot Shots Jazz Band / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55) 14.30 Söyleşi: “Caz Müziğinin Yön Verdiği Filmler” Yüksel Aksu, Seren Yüce, Cenk Erdoğan, Erdem Özkan / Büyükada Taş Mektep 16.00 Duende - Erdem Sökmen&Nağme Yarkın&Hasan Meten / Büyükada Taş Mektep 20.30 Deli Bakkal / Büyükada Atatürk Meydanı 21.30 Alice Francis / Büyükada Atatürk Meydanı 18.30 CanSu Aslan “Saydam” / Burgazada Eski İskele Meydanı 19.30 Manuş-u Âlâ / Burgazada Eski İskele Meydanı 19.30 Baturay Yarkın Trio feat. Nağme Yarkın / Heybeliada Pazar Yeri