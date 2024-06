Bu hafta sonu Adalar'da Caz var

İstanbul’u festivaller kenti yapma çabasıyla, şehrin en merkezi noktasından en ücra köşesine kadar her yerinde yaptığı ekonomik, kültürel ve turizm odaklı değerlendirmelerin ardından bölgelere özgü festivaller ve etkinlikler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Adalar’da Caz”, bu yıl yeniden İstanbullularla buluşuyor. “Her yerde, herkes için sanat” mottosuyla yola çıkan İBB Kültür, 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde ikincisi düzenlenen “Adalar’da Caz” ile Marmara Denizi’nin ortasında, İstanbul’un iki yakasına da uzaktan göz kırpan Prens Adaları’nda bir kez daha unutulmaz bir festivale imza atacak.

Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yazın keyfini caz müzikle çıkaracağı “Adalar’da Caz”, Büyükada Taş Mektep ve Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’da bulunan Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerde birbirinden güçlü isimleri ağırlayacak. Festival kapsamında Sarp Maden, İsmail Tunçbilek, Elif Çağlar Jazz&Groove, Afroloji, Arto Tunçboyacıyan 1 To 3, Mustafa İpekçioğlu Miquartet, What Da Funk, İlhan Erşahin, Duende - Erdem Sökmen & Nağme Yarkın & Hasan Meten, Deli Bakkal ve Alice Francis, Büyükada’da sahne alacaklar. Burgazada’da Barış Doğukan Yazıcı Quartet, Korhan Futacı, Can Su Aslan ve Manuş-u Âlâ’nın; Heybeliada’da Onur Ataman Trio, Şenova Ülker Quartet, Baturay Yarkın Trio Feat. Nağme Yarkın ve Ateş Tezer Trio’nun sahne alacağı festivalde Kınalıada’nın konukları ise Çağıl Kaya, İmer Demirer Quartet, Tolga Şanlı Power Trio ve KAPIKO olacak.