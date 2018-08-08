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ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR!

İshal vakalarında sadece su değil, bunun yanında potasyum ve sodyum gibi mineraller de kaybedilmektedir. Potasyum eksikliği kalp hastalıklarına, kas zayıflıklarına yol açarken; sodyum eksikliği baş ağrısından, zihin karışıklığına, bilinç kaybından, komaya dolayısıyla da ölüme kadar pek çok olumsuz tabloya neden olmaktadır. İshal tedavisinde de vücudun kaybettiği sodyum ve potasyum yerine konulmaktadır.