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Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 22 Haziran Salı günü İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı. İstanbullular arıza, bakım ve onarım nedeniyle kesinti yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 22 Haziran Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 22 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Bolluca Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 06:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 12:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Poyraz Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:22.06.2021 10:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 10:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 11:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama:İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:22.06.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 11:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 12:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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