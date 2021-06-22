İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 22 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 06:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 12:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Poyraz Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 22.06.2021 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 22.06.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 11:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 12:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 22 HAZİRAN