Bu karışım bir mucize! Sivrisineklerin kabusu oluyor!

Bu karışım bir mucize! Sivrisineklerin kabusu oluyor!

İnce ve uzun bacaklı, kısa ömürlü olan sivrisinekler yaz aylarında ortaya çıkar. Özellikle geceleri rahatsızlık veren sivrisineklerin ısırıkları, kan emmek için kullandıkları kimyasal sonucunda vücutta kabarcıklar, kızarıklıklar oluşmasına yol açar. Dişi sivrisineklerin kan emme yöntemiyle beslendiği bilinir. Peki, sivrisinek ısırmasına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığını evde geçirme yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

Isırılan alanda 1-3 dk içinde oluşan küçük sert tümsek oluşumu ve ortasında bir nokta görünümü,

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SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırığına karşı evde yapabileceğiniz yöntemler şu şekildedir;

Sivrisinek ısırığı ne yazık ki fazlasıyla kaşındırır ama direnmeli ve bölgeyi kaşımamalısınız.

Kızaran alanı mutlaka temiz tutmalısınız bu şekilde enfeksiyon riski de azalmış olacaktır.

Isırılan bölgeye buz uygulaması yapabilirsiniz ya da limon ile kompress uygulayabilirsiniz.

Kullanılmış poşet çaylarında kaşıntıyı azalttığı bilinir.

Aloe vera bitkisinin yapraklarının içerisindeki jelimsi yapının da ısırılan bölgeye sürülmesi kaşıntıyı alacaktır.

Taze kesilmiş soğan suyu sivrisinek ısırığının yaratmış olduğu ağrıyı ve tahribatı azaltabilir. Soğanı bölgeye uyguladıktan sonra cilt iyice temizlenmeli ve durulanmalıdır.