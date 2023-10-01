Bu kritik yaşa dikkat! Kalp hastalığı riskiniz artıyor

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Kalp hastalığı her yaştan insanı etkileyebilse de yaşlandıkça daha yaygın hale gelir ve endişe verici hale gelir. Yaşlandıkça vücudumuz bir dizi değişikliğe uğrar. Bu değişikliklerin bazıları zamanın yıpranmasına ve yıpranmasına verilen doğal tepkilerdir, diğerleri ise yaşam tarzı seçimlerinden etkilenir.

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MedlinePlus'a göre, kalbe kan sağlayan arterler esnekliklerini kaybediyor, bu da yağ birikintilerinin birikmesi ve arterlerin daralması riskini artırabiliyor. Bu, kalp hastalığına yol açabilir ve kalbin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Kalbin kas duvarları da daha az elastik ve kalın hale gelebilir, bu da kalbin etkili bir şekilde kan pompalamasını zorlaştırır.