4. ALÜMİNYUM TENCERE

Karbonat alkalidir ve alüminyum, herhangi bir alkali türüne uzun süre maruz kaldığında metalin oksitlenmesine ve yüzey renginin değişmesine neden olabilir. Yine de karbonat kullanarak alüminyum bir tencereyi temizlemek istiyorsanız metalin oksitlenmesini ve bununla ilişkili renk bozulmasını önlemek için maruz kalma süresini azaltabilirsiniz, yani yıkadıktan sonra hemen ve iyice durulamalısınız.