Dikkatinizi toplayın, bu bulmacalardaki detayları görmek sabır istiyor! Birbirinden eğlenceli 10 görseldeki gizlenen detayları bulabilir misiniz?
Bu bulmaca fotohaberinde 10 eğlenceli görselin içine gizlenen detayları bulmaya hazır mısınız? Göz testi ve dikkat testi niteliğindeki bu görsel bulmacalar, algı gücünüzü ve odaklanmanızı sınıyor. Zekâ egzersizi yapmak ve beyin jimnastiğiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal. Bakalım gizli ipuçlarını en hızlı kim yakalayacak?
Görsellerde saklanan sırları keşfetmek için doğru yerdesiniz! Bu bulmaca fotohaberinde, 10 farklı görseldeki gizlenen detayları bularak dikkat ve gözlem yeteneğinizi test edeceksiniz. Eğlenceli ama bir o kadar zorlayıcı bu göz testi, odaklanma becerinizi geliştirirken beyin egzersizi de sunuyor! İşte detaylar...
1. Bahçenin sulanma zamanı geldi... Ama bir sorun var!
Cevap: Sulama kabının delikleri yok!
2. Bu güzel kış günündeki hata nerede?
Cevap: Kırlangıçlar kışları sıcak iklimlere göç ederler.
3. Çocuk bir türlü basket atamıyor, neden?
Cevap: Çünkü potanın ağzı bağlı!
4. Bu ışıkta bir gariplik var!
Cevap: Işık yanıyor ama kablo fişe takılı değil!
5. Adam köpeğiyle yürüyüşe çıkmış... Peki eksik olan ne?
Cevap: Karda sadece köpeğin ayak izleri çıkıyor!
6. Caddede büyük bir hata var, bulabilir misiniz?
Cevap: Mavi araba tek yön yolda tersten geliyor!
7. Gemi yola çıkmaya hazır ama bir sorun var!
Cevap: Geminin geçmesi için yeterli alan yok!
8. Temizlik günü! Ama yanlış giden bir şeyler var!
Cevap: Süpürgeler buzdolabında duruyor!
9. Resimdeki hata nerede?