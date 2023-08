‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak

SHOW TV’nin sevilen sabah programı ‘Bu Sabah’ yeni sezona ‘merhaba’ diyor. Gündemde ne varsa yine ‘Bu Sabah’ta konuşuluyor.

Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda Türkiye’den ve dünyadan en taze haberler, canlı bağlantılar, en çok konuşulan konular, olayların perde arkası, merak edilen soruların yanıtları, özel gündem başlıkları ve daha fazlası hafta içi her gün sizlerle.

İlgi çeken olaylar, gündem yaratan haberler yeni sezonda da ‘Bu Sabah’ta aktarılmaya devam edecek.

‘Bu Sabah’, pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 08.00'de canlı yayınla SHOW TV'de…

Murat Güloğlu: Sabahın enerjisini programımıza yansıtmak önceliğimiz. Haberlerimizde ve yorumlarımızda da buna dikkat ediyoruz. Gün boyu gelişmeleri takip ediyoruz ekip olarak. Bilgimiz, birikimimiz yani tecrübemiz, mesleğimizi çok sevmenin verdiği enerjiyle birleşince ortaya böyle coşku dolu bir program çıkıyor. Her gün yeni bir gün. Bu da yeni heyecanlar demek. Seyircimizin de bizimle aynı heyecanı yaşıyor olduğunu bilmek mutluluk verici.

Murat Güloğlu: Sabahın çok erken saatlerinden itibaren ayaktayız. Gece ve gündüz ekiplerimiz sürekli haber peşinde. Bizler de her an birbirimizle irtibat halindeyiz. Görüş alış-verişimiz 24 saat sürüyor. SHOW TV Haber Merkezi’nin deneyimli kadrosunun hazırladığı haberler, bizim haber ve yorumlarımızla birleşince programda da müthiş bir geri dönüş oluyor. Bunu özellikle reyting raporlarında ve sosyal medyamıza gelen görüşlerde görmek mutluluk verici.

Murat Güloğlu: Açıkçası günlük hayatta nasılsak programda da öyleyiz çoğu zaman. Tatlı atışmalar, didişmeler nasıl ki hayatımızın içinde, elbette programda da oluyor. Kaldı ki ben didişmeyi çok seven bir yapıya da sahibimdir. ‘Samimi olmalıyız’ diye yola çıkmadık ki. Zaten hayata, kendimize karşı samimiyiz. Bu da seyirciye yansıyor. Yani oynamıyoruz, neysek oyuz aslında. Televizyonda olmak da bunu değiştirmiyor.

Ebru Akel: Murat ile ikimizin normal yaşamdaki diyaloglarımız nasılsa ekrandaki halimiz de o. Murat’ta gizli bir espri yeteneği var ve ben onları yakalamayı çok seviyorum. Gülümseyebilmek ve içten kahkaha atabilmek kadar güzel bir duygu yok dolayısıyla artık üçüncü sezonumuzda Murat ile birbirimizin kodlarını biraz daha çözmüş durumdayız ve işimizin genel olarak haber anlatma ve yorum sorumluluğunu taşıdığımız için; işin ciddiyetini, yeri geldiğinde birbirimizin fikirlerini farklı bakış açılarıyla paylaşmayı seviyoruz. Kısacası her günümüz her sabahımız bir beyin fırtınası. Kadın erkek olarak konuları ele alış şeklimiz ile farklı duygusal derinlik ve düşünsel yolculuk ile güzel bir harman olduğunda bu doğallık ekrana yansıyor haliyle.

"BU SABAH' HER GÜN YENİDEN DOĞAN BİR PROGRAM"

‘Bu Sabah’ı sunarken sizi en çok hangi tür haberler heyecanlandırıyor?

Ebru Akel: ‘Bu Sabah’, her gün yeniden doğan bir program. Her gün yeni haberler, yeni fikirler, yeni heyecanlar, yeni farkındalıklarla ve toplumun tam olarak içinden geçen bir program. İnsan olarak benim hem bir kadın hem bir anne olarak bu duyarlılıkla özellikle kadın ve çocuğa karşı olan her türlü olumsuz ve olumlu haberin ilgimi çok daha fazla çektiğini söyleyebilirim. Toplumun gerçeklerinin yanı sıra gülümsemeyle unutmayacağımız detayları ve olayların iyi taraflarını görme konusunda ekranda bir görevimiz olduğunu düşünüyorum.

Murat Güloğlu: Başarıya yönelik haberler, kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın yüzünü güldüren, kalbini uçuran her gelişme beni çok mutlu ediyor. Ekonomi ve siyasetteki olumlu gelişmelere de çok heyecanlanıyorum. Ülkemizin başarı hikâyeleriyle dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmasını istiyorum, bunu için de elimizden geleni bizler de yapıyoruz.

"PAZARTESİ BULUŞMAYI İPLE ÇEKİYORUM"

Son olarak ‘Bu Sabah’ izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

Ebru Akel: Son olarak tüm seyircilerimize sevgilerimi gönderiyorum, çok özledim. Pazartesi buluşmayı iple çekiyorum.

Murat Güloğlu: Geçen iki sezonda da olduğu gibi bizi izlemeyi, takip etmeyi sürdürsünler. Çok güçlü ve büyük bir aile olduk bu zaman içinde. Beraber çok daha iyiyiz. Her sabah uyandıklarında SHOW TV’yi açsınlar ve yatana dek bizden ayrılmasınlar. Onların rehberliği ve görüşleri bizler için çok çok önemli.