Ektopik yağlanma olarak adlandırılan karın içi yağlanma sadece kilolu kişileri değil normal kiloda olanları da etkileyebiliyor. Üstelik sorun 7’den 70’e herkeste görülebiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; düşük kilolu ya da çocuk olmak bile yağlanma riskini azaltmıyor.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, ektopik yağlanma ve vücuda getirdiği zararlar hakkında bilgiler veriyor. Sertkaya, “Vücudun yağ biriktirmesini yöneten hormon insülindir. Karbonhidrat türü gıdaların sindirilmesinin son ürünü ise glikozdur. Çabuk sindirilen ve hızla kana karışan basit şeker ve nişasta içeren gıdaların tüketimi kan şekerinde ani yükselmelere neden oluyor. Kan şekerinin belli bir sınırın üzerine çıkması hücreler için zararlı bulunduğu için kan şekerinin yükselmesini ve hücrelere zarar vermesini önlemek için vücudun en önemli silahının insülin olduğu belirtiliyor. Pankreastan salgılanan insülin, yükselen glikozu ilk olarak kaslara ve karaciğere yönlendiriyor. Eğer kaslardaki ve karaciğerdeki şeker deposu doluysa fazla şeker trigliserite çevrilip yağ deposuna gönderiliyor. Ancak bu depoların da bir hacmi oluyor. Normalde cilt altı yağ dokusu artıp azalarak beslenmemize uyum sağlıyor. Eğer depolanacak yağ miktarı fazlaysa ve yağlar hücrelerin kapasitesini aşarsa iç organların etrafında, karaciğerde ve damar çeperlerinde birikiyor. Özellikle karın içinde ve karaciğerde biriken yağ dokusu bazı maddeler salgılamaya başlıyor. Bu maddeler hem insülin direnci yapıyor hem de vücutta bazı reaksiyonlara neden oluyor. Bu reaksiyonlar ve insülin direnci kalp - damar hastalıklarına, karaciğer yağlanmasına ve diyabete neden olabiliyor”diyor.

VÜCUTTAKİ FAZLA YAĞ SİROZA YOL AÇABİLİR

Genişleyen ve sınırını aşan yağ hücreleri kalbin etrafında toplandığında kalp hastalıklarına, damarların etrafına toplandığında damar daralmalarına, pankreasta toplandığında diyabete, karaciğerde toplandığında ise siroza neden oluyor. Böbrek etrafında toplandığı zaman böbrek fonksiyonlarını bozup bozmadığı konusu da tıp dünyasında tartışmalara neden oluyor.

ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR

Eskiden sirozun en önemli nedeninin viral enfeksiyonlar olduğu düşünülmekteydi. Günümüzde ise karaciğer yağlanması en önemli siroz nedenlerinden sayılıyor. Karaciğer ve diğer organ yağlanmaları çocukluk döneminde de görülüyor ve bunun nedeninin düzensiz ve işlenmiş gıdalarla beslenmek olduğuna dikkat çekiliyor.



AZ BELİRTİYLE GELEN TEHLİKE



Çok kilolu olup ektopik yağlanma görülmeyenlerin yanında normal kilolu olup ektopik yağlanma sorunu yaşayanlar da bulunuyor. Bel çevresi bu sorunun anlaşılabileceği en temel parametre olarak görülüyor. Kalça ya da uyluk bölgesindeki yağlanma fiziksel olarak rahatsız etse de metabolik bir sorunun göstergesi olarak görülüyor. Karın içi yağlanma, kritik bir sorun olmanın yanında; bel, göbek bölgesinde fazlalığı olanların bir endokrinoloji uzmanı aracılığıyla gereken testleri yaptırmaları gerekiyor. Sorunun fazla belirtisi olmuyor. Kendini yemek yedikten sonra uykululuk hali, hızlı acıkma, kilo verememe gibi sorunlarla gösterebiliyor. Endokrin uzmanları çeşitli tetkiklerle bu problemi ve getirdiği hasarı kolayca saptayabiiyor.

KURUYEMİŞİN BİLE DOZUNU KAÇIRMAYIN

Organları dolayısıyla da hayatı tehdit eden ektopik yağlanmadan uzak kalmak için öneriler:

*Dengeli ve doğru beslenme

*Ara öğün (Gerekiyorsa hekim söyleyecektir)

*Doğal gıdaları tüketmek

*Yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmak

*Hareket etmek

*Kızartma türü gıdalardan kaçınmak

*Kuruyemişin dozunu kaçırmamak, şeker tüketimini en aza indirmek

*Şekerli ve asitli içecekleri içmemek

*Akşam yemeğini minimum düzeyde tutmak

*Meyveyi ölçülü tüketmek

TÜRK KAHVESİ SAĞLIKLI BİR ARA ÖĞÜN SAYILMAMALI

Bireylerin genellikle hızlı şekilde tokluk hissi veren karbonhidratlı ve unlu ürünlerle ara öğün yapmaları yanlış bulunuyor. Karbonhidrat içerikli gıdalar kısa sürede tokluk sağlasa da zamanla insülin duyarlılığını bozup, karın içi yağlanmaya neden olabiliyor. Türk kahvesi tok tutucu olmadığı için sağlıklı bir ara öğün olarak kabul edilmiyor. Sağlıklı ara öğünden anlaşılması gerekenler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.



*Küçük bir kase yoğurt ve yanına bir porsiyon meyve

*İki galeta, yanına küçük bir dilim peynir

*Bir hurma, yanına iki badem veya bir bardak yağsız süt

*Dozunu kaçırmadan birkaç tane çiğ kuruyemiş

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ