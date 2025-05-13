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        Haberler Bilgi Bu yaz vize derdiniz olmasın! 2025 yazı için tercih edebileceğiniz vizesiz rotalar!

        Bu yaz vize derdiniz olmasın! 2025 yazı için tercih edebileceğiniz vizesiz rotalar!

        Yaz tatili planı yaparken vize engeline takılmak istemeyenler için birbirinden güzel rotalar mevcut. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Karadeniz kıyısından Akdeniz'e kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Hem kültürel zenginlikleri hem de doğa harikalarıyla öne çıkan bu rotalar, ekonomik ve kolay ulaşılabilir tatiller için ideal!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
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        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
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        Vize kuyruğunda beklemeden, pasaport işlemleriyle uğraşmadan yaz tatilini yurt dışında geçirmek mümkün! Sadece kimliğiniz ya da geçerli pasaportunuzla ulaşabileceğiniz bu rotalar, hem yakın hem de hesaplı. Eğer siz de denize karşı bir kahve içmek, başka bir kültürde kaybolmak ya da yeni lezzetler denemek istiyorsanız bu yaz çantanızı vizesiz rotalara göre hazırlayın!

        KARADAĞ: ADRİYATİK’İN İNCİSİ

        Adriyatik kıyılarında göz kamaştıran Karadağ, yaz aylarında vizesiz tatil yapmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İtalyan mimarisinden izler taşıyan şehirleri, tarihi kalıntılarla süslenmiş dar sokakları ve uzun sahilleriyle Karadağ, hem kültürel hem de deniz tatili arayanlara hitap ediyor. Kotor Körfezi’ndeki eşsiz manzara, Budva’nın hareketli plajları ve Perast’ın sakinliği, Karadağ’ı farklı tatil deneyimleri için ideal hale getiriyor.

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        GÜRCİSTAN: KOMŞUDA FARKLI BİR DÜNYA

        Türkiye sınırına yalnızca birkaç saatlik mesafede yer alan Gürcistan, doğası ve tarihiyle öne çıkan bir başka vizesiz destinasyon. Özellikle Karadeniz kıyısındaki Batum, tropikal havası, kum plajları ve palmiyelerle süslü bulvarlarıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Gürcistan’ın dağ köylerinde trekking yapabilir, başkent Tiflis’in renkli sokaklarında kaybolarak kültürel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

        ARNAVUTLUK: AZ BİLİNEN BİR CENNET

        Balkanlar’ın en ekonomik tatil seçeneklerinden biri olan Arnavutluk, berrak denizi ve sakin kumsallarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ksamil ve Dhermi gibi sahil kasabaları, yaz tatilinde huzur ve doğa arayanlar için biçilmiş kaftan. Arnavutluk, aynı zamanda zengin tarihi ve farklı mimarisiyle keşfetmeye değer bir destinasyon.

        KUZEY KIBRIS: KİMLİKLE GİDİLEBİLEN AKDENİZ CENNETİ

        Kıbrıs, sadece kimlik kartınızla seyahat edebileceğiniz nadir yurt dışı rotalarından biri. Güneşin yıl boyu eksik olmadığı bu ada ülkesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları ve gece hayatıyla da öne çıkıyor. Girne’nin limanı, Gazimağusa’daki antik kentler ve Lefkoşa’nın tarihi sokakları, Kıbrıs tatilinize kültürel bir zenginlik katabilir.

        SIRBİSTAN: BELGRAD’DA TARİH VE EĞLENCE

        Balkanlar’ın kalbinde yer alan Sırbistan, özellikle başkent Belgrad ile dikkat çekiyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleşiminde kurulan şehir, gece hayatı, tarihi kaleleri ve parklarıyla her türden gezgine hitap ediyor. Vizesiz giriş avantajı sayesinde ekonomik ve pratik bir tatil planı oluşturmak isteyenler için ideal.

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        MAKEDONYA: BALKANLARIN SAKLI HAZİNESİ

        Üsküp’ün tarih kokan sokakları ve Ohrid Gölü’nün masmavi suları ile Makedonya, vizesiz tatil hayali kuranların radarında. Göl çevresindeki taş evler, antik tiyatrolar ve yürüyüş parkurları sayesinde hem doğaya hem de tarihe doyabilirsiniz. Makedonya, aynı zamanda mutfağı ve misafirperver insanlarıyla da unutulmaz anılar sunuyor.

        BOSNA HERSEK: OSMANLI İZLERİYLE BEZENMİŞ BİR TATİL

        Saraybosna ve Mostar gibi şehirlerde Osmanlı izlerini keşfetmek, Neretva Nehri kenarında yürüyüş yapmak ve tarihi Türk Çarşısı’nda alışverişe çıkmak… Bosna Hersek, kültür ve tarih dolu bir yaz tatili arayanlar için mükemmel bir alternatif. Ülkeye 90 güne kadar vizesiz seyahat mümkün.

        MOLDOVA: UCUZ VE EĞLENCELİ BİR AVRUPA MOLASI

        Denize kıyısı olmayan ama eğlencesi bol Moldova, özellikle başkent Kişinev ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı otelleri, gece kulüpleri ve parkları ile genç gezginlerin gözdesi olan Moldova, Avrupa’da farklı bir yaz tatili deneyimi sunuyor. 3 aya kadar vizesiz kalma hakkı ise planlama açısından büyük avantaj.

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