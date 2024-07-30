1. WAGYU ETİ

Wagyu bifteği dünyanın en pahalı eti olup kilosu yaklaşık 6 bin Türk lirası civarındadır. Hatta 2000 yılına ait özel bir cote de boeuf (kaburga bifteği) ise tam 70 bin liraya kadar çıkabilir. Bu etin bu kadar pahalı olması, sadece Japonya'da yetiştirilen özel bir sığır cinsinden elde edilmesinden kaynaklıdır.