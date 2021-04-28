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Buffon, Galatasaray'a gidebilir

İtalyan basını, 43 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon'un transfer için seçenekleri arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı

Buffon, Galatasaray'a gidebilir

Serie A'da üst üste alınan dokuz şampiyonluğun ardından bu sezon zirvenin gerisinde kalan Juventus gelecek sezonun planlamalarına başladı. Takımın efsane isimlerinden Gianluigi Buffon da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan kalecinin önünde aralarında Galatasaray'ın da olduğu beş seçenek var. 43 yaşındaki kalecinin yeni takımı olma konusunda, Olympiakos, Sporting, Dinamo Kiev ve Eintracht Frankfurt'un da adı geçiyor.

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen kaleci Fernando Muslera, 17 Mart'ta 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı. (Goal)

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