Buğra Kavuncu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kavuncu'ya, Kasımpaşa Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Yüksel ve İbrahim Yıldız da eşlik etti. Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Kavuncu'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı forma hediye etti.