Bugün Dünya Kahve Günü! İşte kahve hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 10 bilgi!
Kahve, sadece sabahları uyanmak için içtiğimiz bir içecek değil; kültürlerin, sohbetlerin ve tarihi yolculukların ortak noktası. Dünya genelinde milyonlarca insanın tutkuyla bağlandığı kahve, her yıl 1 Ekim'de "Dünya Kahve Günü" ile kutlanıyor. Bu özel günde kahveye dair az bilinen gerçekleri öğrenmek, kahve keyfini bir kat daha artırıyor!
Kimi için günün ilk enerjisi, kimi için dost sohbetlerinin eşlikçisi: Kahve. Tarihi, üretimi ve ritüelleriyle kahve, insanlık tarihinin en sevilen içeceklerinden biri olmayı sürdürüyor. İşte Dünya Kahve Günü’nde kahveye dair belki de ilk kez duyacağınız 10 ilginç gerçek!
KAHVENİN KÖKENİ ETİYOPYA’YA DAYANIYOR
Kahvenin ilk olarak Etiyopya’da keşfedildiği biliniyor. Rivayete göre keçilerini otlatan bir çoban, hayvanların kahve meyvesini yedikten sonra canlandığını fark etti ve böylece kahve insanlıkla tanıştı.
İLK KAHVEHANE İSTANBUL’DA AÇILDI
Dünyanın ilk kahvehanesinin 16. yüzyılda İstanbul’da açıldığı kabul ediliyor. Kısa sürede Osmanlı kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen kahvehaneler, sohbetin ve toplumsal yaşamın merkezinde yer aldı.
KAHVE, PETROL SONRASI EN ÇOK TİCARETİ YAPILAN ÜRÜN
Kahve, küresel ticarette petrolden sonra en çok alınıp satılan ürünlerden biri. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi, geçimini kahve üretiminden sağlıyor.
ESPRESSO “HIZ” ANLAMINA GELİYOR
İtalyanca “espresso”, “hızlı” ya da “çabuk” anlamına geliyor. İsmini, basınçla kısa sürede hazırlanan kahve yönteminden alıyor.
KAHVE ÇEKİRDEĞİ ASLINDA TOHUMDUR
Kahve çekirdeği sanıldığı gibi bir “çekirdek” değil, kahve kirazının içindeki tohumdur. Kahve meyvesi, işlendikten sonra çekirdeğe dönüşür.
KAFEİN MİKTARI KAHVE TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞİR
Sanılanın aksine, espresso bir fincan filtre kahveden daha az kafein içerir. Çünkü espresso küçük miktarda servis edilir.
KAHVE BAZI ÜLKELERDE PARA YERİNE GEÇMİŞTİR
17. yüzyılda kahve öylesine değerliydi ki bazı bölgelerde para yerine kullanılıyordu. Kahve ticareti, ekonomik düzenin bir parçası haline gelmişti.
DEKAFEİNE KAHVE BİR KAZAYLA BULUNDU
Kafeinsiz kahvenin keşfi, 20. yüzyılın başında Almanya’da gerçekleşti. Yanlışlıkla kahve çekirdeklerinin deniz suyuna batmasıyla kafeinin büyük kısmı yok oldu.
KAHVE, SANATA İLHAM VERDİ
Kahve, tarih boyunca ressamlardan yazarlara birçok sanatçının ilham kaynağı oldu. Balzac günde onlarca fincan kahve içerek eserlerini yazdı.
TÜRK KAHVESİ UNESCO KÜLTÜR MİRASI
2013 yılında Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edildi. Hem hazırlama yöntemi hem de kültürel anlamıyla kahve, Türkiye’nin dünyaya armağan ettiği değerlerden biri oldu.