"Bugün 6 bin Filistinli evsiz kaldı"

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in bugün Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucunda 6 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün evleri hedef alınan 6 binden fazla kişi evsiz kaldı." ifadesini kullandı.

Basal, "İşgal güçlerinin bazı binaları önceden arayarak uyardığını ancak uyarı yapılmayan evleri de hedef aldığını, bu durumun çok sayıda kişinin yaralanmasına ya da şehit olmasına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze kenti sakinlerinin, abluka ve aralıksız bombardıman nedeniyle son derece zor yaşam koşulları içinde olduklarını aktaran Basal, kentteki 1 milyondan fazla insanın her an İsrail’in mevcut bombardıman ve yıkım politikaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Basal, Gazze’de binlerce çocuğun, açlık, yaşamın temel esaslarından yoksun kalmak ve insani koşulların kötüleşmesi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, bugün Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu ve yüksek katlı çok sayıda binayı bombalayarak, söz konusu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail hükümetinin 8 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onaylaması ve ordunun da 11 Ağustos'ta saldırılara başlamasıyla bölgeye verilen zararın bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. İsrail ordusunun, 11 Ağustos'tan bu yana uyguladığı sistematik yıkım, soykırım, etnik temizlik, zorla yerinden etme politikaları kapsamında Gazze kentindeki sivil yerleşim yerlerini "vahşice" hedef aldığı ifade edilmişti. İsrail'in bu sürede saldırılarıyla kentte geniş çaplı yıkım meydana geldiği, aralarında çok katlılar da olmak üzere en az 1600 binanın tamamen yıkıldığı, 2 bin binanın ise ağır hasar aldığı, 13 bini aşkın çadırın da kullanılamaz hale geldiği aktarılmıştı. Ordunun sadece eylül ayında tamamen yıktığı bina sayısının 70, ağır hasar alanların sayısının ise 120 olduğu, 3 bin 500 çadırın da kullanım dışı kaldığı kaydedilmişti. 27 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7'si yardım bekleyenler olmak üzere 27 Filistinli yaşamını yitirdi.