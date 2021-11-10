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Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar

Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım Perşembe yani bugün bankalar çalışıyor mu? Bilindiği üzere bugün ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü... Bankada işi olanlar merakla başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. İşte, 10 Kasım yani bugün bankalar açık mı? İşte detaylar...

Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar

10 Kasım'da bankalar açık mı? Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bankalarda işlemleri olanlar '10 Kasım'da bankalar açık mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 10 Kasım'da bankalar açık mı? Bankalar 10 Kasım'da hizmet verecek mi?

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bugün 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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