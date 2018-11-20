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Bugün Çocuk Hakları Günü...

20 Kasım 1989 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler tarafından Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla Çocuk Hakları Günü kutlanıyor. Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) Başkanı Filiz Şahin, "Bugün çocuklarımızın Sosyal Haklarını konuşacak iken son bir buçuk yıldaki 21 bin 957 çocuğun hamileliğinin resmi kayıtlarını konuşuyoruz. Çocukların maruz kaldığı istismar ve şiddet ile okuma haklarından mahrum edilmesi bu konuda acil eylem planı oluşturmak ihtiyacını doğurmuştur" açıklamasında bulundu

20.11.2018 - 15:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

20 Kasım 1989 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler tarafından Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla Çocuk Hakları Günü kutlanıyor.

Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) Başkanı Filiz Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Dünyada Çocuk Hakları gününde açıklanan veriler, Okul Öncesi Eğitimi veren eğitim kurumlarının Derneği ÖZADER olarak bizi derinden yaralamıştır. Bugün çocuklarımızın Sosyal Haklarını konuşacak iken son bir buçuk yıldaki 21 bin 957 çocuğun hamileliğinin resmi kayıtlarını konuşuyoruz. Çocukların maruz kaldığı istismar ve şiddet ile okuma haklarından mahrum edilmesi bu konuda acil eylem planı oluşturmak ihtiyacını doğurmuştur. Bu bir seferberlik hali olmalıdır. Bugün ihmal ettiğimiz çocuklar, yarın bizim hayatımıza yön verecek çocuklar olabilir. Bu bilinçle önce ailelere, sonra eğitimcilere çok büyük görevler düşmektedir. “Eğitim her sorunu çözecektir.” inancıyla çalışmalara başlamak okul öncesi dönemde eğitim alan çocukların sayısını arttırmak ÖZADER in birincil hedefi olacaktır.

Çocuklara anayasa ile tanınmış temel hakların başında gelen eğitim hakkını korumak amacıyla, ÖZADER olarak;

1. Tüm anaokullarımızın eğitim kalite standartlarını yükseltmek için eğitmen eğitimlerini yeniden yapılandırıyoruz.

2. Eğitimcilerimizin eğitimini, diploma ve sertifikalarını denetlemek için sistemler oluşturuyoruz.

3. Çocuklarımızın tüm araç gereçlerinin hijyenik olmasını sağlayacak tedbirleri alıyoruz.

4. Güvenlik, temizlik gibi son derece önemli konularda gerekli denetimleri, hizmet içi eğitimlerimizi yeniden yapılandırarak hayata geçiriyoruz.

5. Okul öncesi eğitim almakta zorluk yaşayan ekonomik durumu buna elvermeyen çocuklarımıza burs temin ediyoruz. Onlarında okul öncesi eğitime dahil olup ülke ekonomisine katkı sağlamasına çalışıyoruz.

6. Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile yaptığımız iş birliği kapsamında, okul öncesi eğitiminde akil ve zeka oyunları eğitmen eğitimlerine ve oyunların, oyuncakların hijyen denetimlerine bir kurul oluşturarak başlıyoruz."

 

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