        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Kasım 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Pazartesi bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Günün maç takviminde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferrans Ligi, Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının yer alıp almadığı merak konusu oldu. 10 Kasım 2025 maç programına göre, bugün Dünya Kupası U17 maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

        Giriş: 13.11.2025 - 07:39 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:39
        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Sporseverler 10 Kasım Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri araştırıyor. Bu kapsamda ‘’Bu akşam maç var mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Dünya Kupası U17’de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 10 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri!

        10 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        İspanya LaLiga 2

        22:30 Burgos – Castellon

        U17 Dünya Kupası - E Grubu

        18:45 Mısır U17 - İngiltere U17

        18:45 Venezuela U17 - Haiti U17

        U17 Dünya Kupası - F Grubu

        15:30 Güney Kore U17 - Fildişi Sahili U17

        15:30 İsviçre U17 - Meksika U17

        U17 Dünya Kupası - G Grubu

        16:30 El Salvador U17 - Almanya U17

        16:30 Kolombiya U17 - Kuzey Kore U17

        U17 Dünya Kupası - H Grubu

        17:45 Honduras U17 - Endonezya U17

        17:45 Zambiya U17 - Brezilya U17

