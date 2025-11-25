Habertürk
Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 25 Kasım Salı Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 25 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri

        Kasım ayında son haftaya girilirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, salı gün itibarıyla sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 25 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri...

        Giriş: 25.11.2025 - 01:04 Güncelleme: 25.11.2025 - 01:04
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle sıcak ve kurak geçen kasım ayı, yağışlarla sona erecek. İşte 25 Kasım Salı Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu (Sivas hariç), Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Konya, Zonguldak, Giresun ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

        İSTANBUL 11°C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 9°C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 5°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

